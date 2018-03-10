Два русскоязычных жителя региона Сакраменто задержаны по подозрению в магазинных кражах. У обоих обнаружены наркотические вещества.

В первом случае полиция Роклина получила сообщение о возможной магазинной краже. Прибывшие по вызову сотрудники задержали двух подозреваемых. Один из них, Юрий Сычев, разыскивался в округе Йоло, а другой находился на испытательном сроке в округе Сакраменто. Во время обыска у него был найден героин.

Выяснилось, что задержанные не совершали магазинной кражи. Сычев был арестован и направлен в тюрьму округа Плейсер. Второй задержанный был отпущен без предъявления обвинений.

В другом случае сотрудники полиции Роклина прибыли по вызову в магазин, где охрана задержала одного из покупателей по подозрению в краже. В ходе расследования выяснилось, что задержанный, Евгений Шевченко, действительно украл принадлежащее магазину имущество. Шевченко был арестован и направлен в отделение полиции. При обыске у него в кармане был обнаружен метамфетамин.