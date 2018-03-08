В прошлом месяце российский струнный квартет имени Римского-Корсакова отправился в международное турне, которое включает концерты в США, Канаде и Германии. На этой неделе музыканты выступают перед заключенными в северокалифорнийском городке Сьюзанвилл, сообщает Record Searchlight.

На этой неделе классический музыкальный коллектив собирается выступить перед особенными зрителями: заключенными тюрьмы облегченного режима в городе Сьюзанвилл. Эта необычная остановка – часть реабилитационной программы «Искусство и исправление», организованной штатом Калифорния.

После этого музыканты дадут благотворительный концерт в Объединенной методистской церкви Сьюзанвилла. Вырученные средства пойдут на ремонт церковного органа.

Город Сьюзанвилл находится на расстоянии 180 миль на северо-востоке от Сакраменто.