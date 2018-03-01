В 5:42 вечера полиция Роклина получила сообщение о группе подозрительных лиц в помещении магазина. До прибытия полицейских сотрудники другого магазина успели задержать одного из членов группы за кражу. В ходе разбирательства был обнаружен угнанный из Сакраменто автомобиль.

Еще четверо членов группы были арестованы в третьем магазине.

Все пять человек были направлены в тюрьму округа Плейсер по подозрению в следующих преступлениях: Вячеслав Банар, Шон Чапмен, Лисса Магар, Брэндон Уэстон – преступный сговор и магазинная кража, Джошуа Фельдман – угон автомобиля и магазинная кража.