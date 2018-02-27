В Вашингтоне перед посольством РФ открыли площадь Бориса Немцова

В России на новый адрес посольства России отреагировали с раздражением, передает из округа Колумбия Голос Америки.

В третью годовщину убийства Бориса Немцова в Вашингтоне появилась площадь, названная именем российского оппозиционера.

Инициативу такого наименования участка Висконсин-авеню перед российским посольством, выдвинутую в 2016 году сенатором-республиканцем от Флориды Марко Рубио, одобрил городской совет Вашингтона в начале января этого года.

В церемонии наименования площади принимают участие дочь убитого политика Жанна Немцова, его соратник, заместитель председателя движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза, а также Марко Рубио, председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Уикер и другие официальные лица США.

Официальные лица РФ восприняли новый адрес своего посольства в столице США с раздражением. В частности, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в январе этого года заявил по поводу наименования площади в Вашингтоне в честь Бориса Немцова: «Грубое, жесткое, сделанное в пику нам, хотя это дело американских властей, но они думали, что они тем самым нас заденут».

Тем временем в столице России люди весь день несли цветы к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту. Также в Москве, как и других городах страны прошла акция «Открытой России» под лозунгом «Дом, в котором живет память о Немцове», в рамках которой каждый желающий мог разместить на своем доме мемориальную табличку с текстом: «В этом доме живет память о Борисе Немцове – настоящем человеке и патриоте».

В третью годовщину убийства Бориса Немцова США призвали российские власти сделать все, чтобы причастные к его убийству, включая организаторов и заказчиков преступления, были привлечены к ответственности.

«Три года назад оппозиционный лидер Борис Немцов был убит рядом с Кремлем. Будучи одним из лидеров российского демократического движения, бывшим губернатором российского региона, министром энергетики и заместителем премьер-министра, Борис Немцов посвятил свою жизнь служению обществу», – говорится в заявлении представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

С аналогичным выступлением выступил посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер. По его словам, убийство Немцова «должно быть полностью и транспарентным образом расследовано, с тем чтобы все исполнители, организаторы и соучастники этого преступления были привлечены к ответственности».

Напомним, в соответствии с приговором по делу об убийстве Бориса Немцова признанный непосредственным исполнителем Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, а четверо его сообщников – от 11 до 19 лет. При этом заказчик(и) преступления до сих пор не установлен(ы), а Руслан Геремеев, один из главных подозреваемых в организации убийства, не допрошен и не объявлен в розыск. Близкие и соратники Немцова считают, что к преступлению причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.