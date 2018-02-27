Пока мир прощается с зимними Олимпийскими играми 2018 года, спортивные организаторы Невады и Калифорнии работают над тем, чтобы в 2030 году вернуть Олимпиаду в Северную Калифорнию.
Фото: Ken Lund
Почти 60 лет назад в Скво-Вэлли состоялись зимние Олимпийские игры, и с тех не прекращались разговоры о следующей олимпиаде на озере Тахо.
Председателем исследовательского комитета Тахо-Сакраменто-Рино стал Энди Уирт, директор лыжного курорта Алпайн Медоуз.
«Главным для нас является тот факт, что в 1960 году в Скво-Вэлли уже проходили Зимние игры, – сказал Уирт. – В этом есть определенная романтика».
Комитет профинансировал несколько исследований по выбору возможных мест проведения олимпиады и оценке необходимой для этого инфраструктуры.
Для участия в олимпийских играх каждая спортивная площадка должна удовлетворять определенным требованиям. К примеру, для лыжной трассы оговариваются длина, угол наклона и разница высот старта и финиша.
На лыжном курорте Хевенли есть три подходящих трассы – рядом с аэропортом Траки и у водохранилища Бока к северу от автомагистрали I-80.
По словам Уирта, который сам является любителем лыжного спорта, эти трассы не просто соответствуют минимальным требованиям, но готовы составить достойную конкуренцию трассам предыдущих олимпиад.
«Наше преимущество заключается в объединении усилий трех регионов – Сакраменто, Тахо и Рино», – добавил Уирт.
Тахо готов стать лыжным центром будущей олимпиады, Сакраменто предоставит площадки для ледового спорта, а в Рино разместятся гости и участники соревнований.