Пока мир прощается с зимними Олимпийскими играми 2018 года, спортивные организаторы Невады и Калифорнии работают над тем, чтобы в 2030 году вернуть Олимпиаду в Северную Калифорнию.

Фото: Ken Lund

Почти 60 лет назад в Скво-Вэлли состоялись зимние Олимпийские игры, и с тех не прекращались разговоры о следующей олимпиаде на озере Тахо.

Председателем исследовательского комитета Тахо-Сакраменто-Рино стал Энди Уирт, директор лыжного курорта Алпайн Медоуз.

«Главным для нас является тот факт, что в 1960 году в Скво-Вэлли уже проходили Зимние игры, – сказал Уирт. – В этом есть определенная романтика».

Комитет профинансировал несколько исследований по выбору возможных мест проведения олимпиады и оценке необходимой для этого инфраструктуры.

Для участия в олимпийских играх каждая спортивная площадка должна удовлетворять определенным требованиям. К примеру, для лыжной трассы оговариваются длина, угол наклона и разница высот старта и финиша.

На лыжном курорте Хевенли есть три подходящих трассы – рядом с аэропортом Траки и у водохранилища Бока к северу от автомагистрали I-80.

По словам Уирта, который сам является любителем лыжного спорта, эти трассы не просто соответствуют минимальным требованиям, но готовы составить достойную конкуренцию трассам предыдущих олимпиад.

«Наше преимущество заключается в объединении усилий трех регионов – Сакраменто, Тахо и Рино», – добавил Уирт.

Тахо готов стать лыжным центром будущей олимпиады, Сакраменто предоставит площадки для ледового спорта, а в Рино разместятся гости и участники соревнований.