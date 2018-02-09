Представители общины евангельских христиан обеспокоены резким сокращением числа расселяемых в стране беженцев, передает Голос Америки. Более 500 лидеров евангельских христиан и пасторов со всей страны в четверг призвали президента США Дональда Трампа ослабить ограничения числа принимаемых беженцев.

Представители церкви, входящие в международную христианскую гуманитарную организацию World Relief, выразили беспокойство по поводу резкого ограничения числа беженцев, расселяемых в США. По их словам, по сравнению с 2016 годом в прошлом году их число сократилось с 97 000 до 33 000.

Трамп ввел ограничения на прием беженцев в рамках своих усилий по предотвращению проникновения потенциальных террористов в страну.

В своем письме Дональду Трампу и членам Конгресса религиозные лидеры заявили: «Мы обеспокоены резким сокращением числа беженцев, прибывающих в США». По их подсчетам, в этом году их число может достигнуть рекордного минимума со времен начала программы расселения беженцев в 1980 году.

Авторы письма обращают внимание на то, что это происходит в период, когда беженцев во всем мире больше, чем когда-либо. «Мы молимся о том, чтобы США продолжали служить маяком надежды для людей, вынужденных бежать от преследований», – заявили они.

Церковные лидеры, на протяжении всего президентства Трампа в целом положительно отзывавшиеся о его политики, признают, что современный мир полон опасностей, а одна из ключевых задач правительства – защищать своих граждан и устанавливать условия приема беженцев.

«Однако сострадание и безопасность могут сосуществовать, как это было на протяжении десятилетий. Мы с распростертыми объятиями принимаем преследуемых христиан, но мы также готовы принимать и попавших в уязвимое положение мусульман и представителей других конфессий, а также людей, не принадлежащих ни к какой религии», – заявляют авторы письма.

По их словам, указ Трампа об ограничении числа принимаемых беженцев «лишает семьи надежды и будущего».

Церковные лидеры также призывают защитить от депортации молодых иммигрантов, нелегально ввезенных в США родителями в детском возрасте.

Сам Трамп также высказался за то, чтобы предоставить 1,8 миллиона таких иммигрантов возможность легально остаться в стране после того, как он отменил введенную Бараком Обамой программу, которая защищала их от депортации.

Однако в обмен на это президент требует, чтобы Конгресс выделил финансирование строительства стены на границе с Мексикой для сдерживания нелегальной иммиграции, а также прекратил другие программы, позволяющие сотням тысяч иностранцев перебраться в США на законных основаниях.

Как ожидается, Конгресс вскоре обсудит изменения иммиграционной политики, однако пока неясно, какой законопроект будет в итоге принят и какие меры будет готов поддержать президент Трамп.