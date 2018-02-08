Бывшая проститутка становится капелланом полиции города Лодай

Эми Миранда, пастор церкви Century Assembly, не скрывает своего прошлого. Когда в Департаменте полиции Лодай открылась вакансия капеллана, на вопросы: «занимались ли вы проституцией?» и «употребляли ли вы наркотики?» она ответила положительно.

Как сообщают журналисты из телеканала CBS, греховная жизнь Эми осталась в далеком прошлом. Забеременев, она обратилась к вере и вступила в церковь, которую посещала ее бабушка.

Теперь она служит в этой церкви пастором, у нее есть муж и двое взрослых детей. Но на уроках танцев, которые она проводит для пожилых прихожан, она порой удивляет зрителей своими грациозными движениями.

Некоторые пытаются спрятаться от прошлого, но пастор Миранда использует опыт своих ошибок, чтобы помогать людям. На следующей неделе она получит значок полицейского капеллана.