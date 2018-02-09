Мишен-Вьехо, город в калифорнийском округе Ориндж, был признан лучшим местом для проживания в штате и одним из лучших в стране. Об этом свидетельствует свежее исследование 24/7 Wall Street.

Жители города практически не страдают от преступности: в 2016 году количество насильственных преступлений составило 78 на 100 000 человек, что гораздо ниже общего уровня по стране (386 происшествий на 100 000 человек).

Стоимость проживания в Мишен-Вьехо довольно высока: товары и услуги обходятся в среднем на 29,3% дороже, чем в целом по стране. Однако типичная семья в этом городе зарабатывает около $111 500 в год, что более чем достаточно для компенсации высоких цен.

Население Мишен-Вьехо: 96 386 человек

Медианная цена дома: $667 100 (входит в первые 25% по штату)

Уровень бедности: 4,7% (входит в лучшие 10% по штату)

Доля взрослых с высшим образованием: 49,7%

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