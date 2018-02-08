Белоруска лишилась $1,5 тыс. после общения в соцсетях с “доктором” из Сакраменто. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В начале декабря на страницу в социальной сети 49-летней витебчанке с предложением познакомиться обратился представительный иностранец под ником “Пол Луи”. На его странице было указано, что мужчина проживает в городе Сакраменто. В ходе последовавшей переписки мужчина рассказал, что работает военным врачом и намерен приехать в Витебск, чтобы с ней встретиться. В доказательство своих слов он отправил сообщение, что выслал на её домашний адрес вещи. Причем, он указал курьерскую службу, а для отслеживания посылки даже написал номер посылки.

Через некоторое время с сайта курьерской службы женщина получила письмо, в котором сообщалось, что высланная в ее адрес посылка задержана на таможне в Малайзии и для ее дальнейшего движения необходимо через “Вестерн Юнион” сделать денежный перевод в размере 1,5 тысяч долларов США на имя Келвина Винсона.

Женщина одолжила и перевела требуемую сумму. В свою очередь, курьерская служба подтвердила поступление денежных средств, а на следующий день прислала еще одно письмо с требованием оплатить страховку посылки в сумме 5,4 тысяч долларов. “Узнав” об этом, кавалер посетовал на невозможность переслать нужную сумму.

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой оказать помощь в возврате денег. По данному факту проводится проверка, сообщают белорусские правоохранители.