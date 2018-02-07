Ранним утром 1 января на одной из улиц Лос-Анджелеса нетрезвый водитель проехал без остановки под знак «Стоп» и врезался в такси Uber. В аварии тяжело пострадали пассажиры такси: украинская модель Елизавета Кузьменко, фотограф Наталья Кордан, продюсер Юджин Ефуни и стилист Инга Шевченко.

Елизавета Кузьменко по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии медицинского центра Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Ей сделали несколько операций, в том числе на позвоночнике. Не исключено, что юная модель навсегда останется парализованной, передает ABC7.

«Оказаться в таком положении для нее, такой активной и любящей жизнь, все равно что попасть в одиночную камеру», – говорить мать Елизаветы, Ирина Кузьменко.

Юджин Ефуни только что вышел из комы. В Лос-Анджелесе он ухаживал за своими родителями – теперь эти заботы взял на себя его племянник Сергей.

Наталья Кордан получила в аварии травму мозга. Сейчас она также находится в отделении интенсивной терапии. По словам врачей, вернуться домой она сможет не ранее чем через пару месяцев.

С момента аварии прошел уже месяц, и пострадавшие пассажиры продолжают получать поддержку от жителей Лос-Анджелеса. На сайте GoFundMe было создано три страницы (в помощь Лизе Кузьменко, Юджину Ефуни), где желающие могут пожертвовать средства на их лечение. Помочь всем пострадавшим в аварии можно здесь.

Как сообщает портал SF Like, авария произошла по вине пьяного водителя “Мерседеса”, 37-летнего Майкла Стюарда Форно, которому был предъявлен ряд криминальных обвинений.

По словам представителей полиции, «Мерседес» Форно врезался в «Тойоту Приус» на Мелроуз-авеню. Его автомобиль перевернулся на крышу, а «Приус» от удара въехал в витрину магазина спортивной одежды.

Водитель «Мерседеса» попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами. Как сообщает полиция, незадолго до этого он стал участником еще одной аварии.