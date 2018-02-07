Окружная прокуратура Сакраменто опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается о досрочном освобождении Станислава Горбенко, заключенного под стражу за тяжкие преступления. Горбенко обвинялся в кражах со взломом, хранение наркотиков с целью продажи и нападении на сотрудника гостиницы.

13 октября 2011 года заключенный Станислав Горбенко был признан виновным в нарушении статьи 245(a)(I) Уголовного кодекса. Горбенко вместе с другим подозреваемым напал на сотрудника гостиницы, который сделал им замечание. В один из моментов Горбенко удерживал потерпевшего за руку и бил его по лицу. После этого Горбенко ударил потерпевшего трубой по затылку, а затем нанес ему еще несколько ударов. Потерпевший получил травмы руки, виска и щеки.

“Заключенный Горбенко является закоренелым преступником, не заслуживающим условно-досрочного освобождения. Его криминальное прошлое и обстоятельства последнего ареста показывают, что он представляет недопустимую опасность для общества. Горбенко совершил преступление, за которое в данный момент отбывает наказание, находясь на испытательном сроке за предыдущее тяжкое преступление”, – говорится в адресованной судье петиции.

Сотрудники полиции, пришедшие в жилище Горбенко с ордером на арест и обыск, обнаружили 2 пары электронных весов, 2 283 доллара наличными, 20 граммов неочищенного героина и 300 патронов к огнестрельному оружию.

“Данный случай является особенно тревожным, поскольку хранение наркотиков с целью продажи способно привести к насилию”, – подчеркивает сотрудник окружного прокурора Реништа Лал.

Дополнительно сообщается, что во время совершения вышеописанного преступления Горбенко находился за испытательном сроке. 22 февраля 2012 года он был осужден за кражу со взломом. За 2 месяца дом жертвы был ограблен в сходной манере 4 раза. Была украдена бытовая техника на сумму в несколько тысяч долларов. Латентные отпечатки пальцев, снятые со внутренней и наружной поверхности стеклянной двери, совпали с отпечатками Горбенко. Потерпевший опознал Горбенко как друга своего соседа, часто бывавшего у него в гостях.

В то же самое время Горбенко был признан виновным в хранении героина с целью продажи. Во время совершения вышеописанных преступлений он отбывал условное наказание за кражу со взломом, назначенное округом Невада.

“Многочисленные нарушения закона подтверждают, что заключенный Горбенко, даже находясь под наблюдением правоохранительных органов, неспособен контролировать свое поведение и в случае выхода на свободу продолжит игнорировать законы общества. Данный заключенный является рецидивистом, который не делает никаких попыток исправиться”, – говорят противники освобождения Горбенко.

Стоит отметить, что 20-летний Станислав Горбенко из Сакраменто заявил о своей невиновности по делу о краже со взломом, хранении запрещенных веществ и сопротивлении аресту. Он был задержан 11 марта после того, как проник в аптеку Dokimos’ East Main. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели убегающего человека с большим мешком для мусора и кинулись в погоню.

В мешке обнаружилось значительное количество отпускаемых по рецепту лекарственных средств, включая флаконы, содержащие по 1000 таблеток гидрокодона (дженерик обезболивающего средства Vicodin) и транквилизатора Xanax.