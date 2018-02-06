28 января 2018 года на автомагистрали I-80 в штате Вайоминг произошла авария, унесшая жизнь 32-летнего водителя-дальнобойщика Анатолия Якубовского из региона Сакраменто.

Фото: GoFundMe, DeEtte Nichols

У Анатолия остались жена Вера, трехлетняя дочь Алена и сыновья Эдуард и Иван, 12 и 9 лет.

У грузового автомобиля «Freightliner», ехавшего по восточному направлению автотрассы I-80, возникли технические неполадки. Его водитель свернул к обочине и припарковался на аварийной полосе. Следовавший по той же дороге грузовик «Volvo» врезался в заднюю часть неисправного автомобиля, после чего выехал на разделительную полосу и опрокинулся на правую сторону.

Водитель «Volvo» скончался на месте происшествия. Он был опознан как 32-летний житель Роклина Анатолий Якубовский. На данный момент неизвестно, был ли он пристегнут ремнем безопасности, сообщают в полиции штата.

За рулем автомобиля «Freightliner» находился 69-летний житель Далласа Эдвард Джонс-младший. При столкновении он получил травмы и был доставлен в Региональный медицинский центр в городе Шайенн.

Полиция назвала факторами, приведшими к аварии, невнимательность водителя и поломку оборудования.

Друзья Якубовского организовали сбор средств для его семьи на сайте GoFundMe.

«Любимый муж, отец, брат, дядя и добрый друг для всех, кто знал его, оставил нас в неописуемой печали… Ему было всего 32…» – пишут родные Анатолия.

Анаталий Якубовский был похоронен 3-го февраля на кладбище Славянской миссионерской церкви “Вифания” в Сакраменто.