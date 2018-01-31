Об аварийной посадке самолета авиакомпании Azur Air в г. Атлантик-Сити сообщило в среду Генеральное Консульство Российской Федерации в Нью-Йорке.

Фото: Alex Snow

“По информации Службы таможенного и пограничного контроля США, рейс российской чартерной авиакомпании «Azur Air», следовавший из России на Кубу, 31 января 2018 г. совершил экстренную посадку в международном аэропорту г. Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) в связи с возникшей неисправностью двигателя”, – говорится в распространенном дипломатической службой сообщении.

На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа, которые в настоящее время пребывают в зоне ожидания аэропорта.

На место срочно выехали дипломаты Генерального консульства России в Нью-Йорке для оказания россиянам необходимого содействия.