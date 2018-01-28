Елена Галкина из Калифорнии организовала кампанию по сбору средств для своей сестры Юлии, чья семья живет в Сибири.

Семью Юлии постигло большое горе. Ее 24-летняя дочь, Саша, приняла решение покинуть этот мир. Она много лет страдала от депрессии и психического расстройства, которое врачи не могли вылечить. После долгих страданий она потеряла веру в себя и окружающих. Она не видела другого выхода и ушла из жизни, оставив трехлетнего ребенка, мать и 13-летнюю сестру, которым теперь нужна финансовая и психологическая поддержка.

“В России почти отсутствуют ресурсы для помощи пережившим психологическую травму. Депрессия не считается серьезным заболеванием, и люди стыдятся обращаться за психологической и психиатрической помощью”, – говорит жительница Калифорнии.

Елена, проживающая в северокалифорнийском городе Дублин, с помощью GoFundMe просит помочь ее сестре и племяннице с расходами на похороны и получением лечения у квалифицированного психолога.