ВВС США обещает заменить устаревшее оборудование в срок на Air Force One, передает Голос Америки.

Фото: SSGT Alex Lloyd, USAF

Замена двух устаревших холодильников в самолете президента США Air Force One обойдется почти в 24 миллиона долларов.

Согласно техническим требованиям, на борту президентского лайнера должно находиться не менее 3 000 порций еды, и сейчас два из трех холодильников, установленных еще в 1990 году, потребовали замены. В командовании ВВС США, отвечающих за обслуживание самолета, подтвердили, что контракт на замену оборудования на сумму 23,7 миллиона долларов уже подписал с компанией Boeing.

В ходе предвыборной кампании президент Трамп неоднократно заявлял, что содержание самолета Air Force One обходится налогоплательщикам неоправданно дорого, призывая в своем «Твиттере» отменить заказ на сборку нового лайнера.

Официальный представитель ВВС США Энн Стефанек сообщила, что дорогостоящее оборудование потребовало замены из-за обычного износа техники, и все работы на борту президентского самолета будут завершены к октябрю 2019 года.

«Несмотря на то, что оборудование регулярно проходит необходимое обслуживание, участились случаи отказов, особенно в жаркой и влажной атмосфере», – сказала она.

По словам представителя ВВС, высокая стоимость замены утаревшей техники связаны с требованиями, предъявляемыми Федеральной авиационной администрацией.