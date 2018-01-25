В эти выходные системы низкого давления принесут дождь, снег и ветер в западные регионы Соединенных Штатов. От Северной Калифорнии до северо-западного побережья Тихого океана возможны опасные дорожные условия.

По сообщению экипажа катера Marine 6 Службы шерифа округа Плейсер, на озере Тахо сегодня наблюдалось волнение высотой 5-6 футов и ветер силой 40 узлов с порывами до 75 узлов.

Туристам, направляющимся в район озера, следует быть готовыми к штормовой погоде и иметь с собой цепи для шин, запас продуктов и питьевую воду, предупреждает Национальная метеорологическая служба.

В горах Сьерры сегодня вечером ожидается сильный снегопад и местные скопления снега. К выходным в регион вернется более сухая погода с умеренными температурами.

Второй снежный фронт этим вечером движется через бассейн озера Тахо. В высокогорных районах ожидается выпадение 2-5 дюймов снега. Состояние автодорог вновь ухудшится, так что будьте готовы к зимним дорожным условиям и соблюдайте осторожность.