В штате Вашингтон идет сбор средств для многодетной семьи беженцев из Украины. Олег и Нина Степанюк, а также их дети Богдана (19), Алина (16), Лиана (16), Руслан (12), София (6) и Ярослав (3) иммигрировали в Соединенные Штаты всего полгода назад.

21 декаря вечером с ними случилась неожиданная трагедия: в их доме начался пожар. Никто из семьи не пострадал, но все их имущество, включая автомобиль, холодильник, рабочие инструменты и многое другое, погибло в огне.

Родственники семьи Степанюк организовали кампанию по сбору средств на новое съемное жилье и машину. Любое пожертвование, большое или малое, будет принято с благодарностью.

“Шестилетняя София скучает по своим роликовым конькам. Если у вас найдется лишняя пара, это ее очень обрадует”, – говорится в размещенной на GoFundMe просьбе.