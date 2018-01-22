Автотрасса Highway 101 открывается после разрушительного селя

Прибрежная автотрасса Highway 101 в Калифорнии открылась почти через две недели после прошедшего по ней массивного селевого потока, ставшего причиной гибели 21 человека.

9 января разрушительный сель покрыл дорогу 4-метровым слоем грязи, напоминает Голос Америки.

Ремонт автотрассы, по которой ежедневно проезжает более 100 000 автомобилей, был завершен к началу рабочей недели, как и обещало дорожное управление.

День назад спасатели обнаружили тело 18-летней Фавиолы Бенитес Калдерон, ставшей 21-й жертвой селя, сошедшего с выжженных склонов холмов в Монтесито.

Ранее были найдены тела ее родственников: сына Джонатана, кузины Кейли и тети Мэрилин Рамос.

17-летний подросток и 2-летняя девочка по-прежнему остаются пропавшими без вести.