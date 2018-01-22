18 декабря в 4 часа дня у Даши и Олега Катречко из штата Вашингтон родилась дочь София. Сразу после рождения Софию доставили в Детский госпиталь Сиэтла (Seattle Children’s Hospital), где врачи 8 часов боролись за ее жизнь. К сожалению, малышка появилась на свет с серьезными пороками сердца: двойной выход правого желудочка, недоразвитые левый желудочек и митральный клапан, отсутствующий пульмональный клапан, увеличенные пульмональные артерии.

Фото: GoFundMe

После переливания крови состояние малышки стабилизировалось, но ненадолго: в полночь ей пришлось сделать срочную операцию, а затем подключить к аппарату жизнеобеспечения.

С тех пор прошло 9 дней. Врачи дважды пробовали отключать аппарат искусственного дыхания – София была слишком слаба, чтобы обойтись без него.

“Каждый день работы аппаратуры жизнеобеспечения стоит $15 000, палата интенсивной терапии – $5 000, а счет за саму операцию составит 150-200 тысяч долларов”, – Олег и Даша обратились к неравнодушным помочь с оплатой расходов на лечение Софии на краудфандинговой платформе GoFundMe.











Несмотря на все усилия по спасению девочки, новорожденная скончалась 18 января 2018 г. Об этом сообщила Мариана Спатарел на организационной платформе Meal Train.