Обезглавленная куриная тушка была обнаружена в понедельник днем на территории Русской православной церкви Святой Троицы (Russian Orthodox Church of the Holy Trinity) в Бруклине. Это уже не первое подобное происшествие, сообщает полиция. За прошедшие несколько недель в церковь пять раз подбрасывали голубей и куриц без головы.

Фото: Todd Maisel | New York Daily News

Отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти Департамента полиции Нью-Йорка ведет расследование инцидентов, пишет NY Daily News.

Согласно информации, размещенной на сайте Синода русской православной церкви в Америке, Церковь (Russian Orthodox Church of the Holy Trinity) была основана в 1909 году иммигрантами из Белоруссии. Здание, где она сейчас размещается, было построено в 1935 году в традиционном русском стиле, а в конце 50-х годов его украсил фресками знаменитый иконописец Пимен Софронов.

В последние годы приход переживает крайне тяжелые времена в связи с изменениями в демографии района. От старого поколения остались немногие. Однако недавно осевшие в Бруклине русские иммигранты дали церкви новый импульс.