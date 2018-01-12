В Нью-Йорке умер русско-американский журналист Виктор Топаллер

В Нью-Йорке скоропостижно скончался русско-американский журналист и радиоведущий Виктор Топаллер. Как сообщила «Славянскому Сакраменто» его сотрудница Наталия Голованова, это произошло в среду, 10 января. Причиной смерти стал рак легких.

“Сегодня тяжелый день, сегодня от нас ушел наш замечательный, наш искрометный и любимый Виктор Топаллер. Сгорел за месяц… В понедельник 15-го января на Дэвидзонрадио состоится передача памяти Виктора, вести которую будет Леон Вайнстайн”, – сказала Голованова.

Виктор Топаллер родился 13 июля 1958 года в Москве в семье учёного-метролога, кандидата технических наук Александра Викторовича Топаллера и Людмилы Залмановны Топаллер.

Он учился на актерском отделении Щукинского училища, а затем на факультете театральной режиссуры ГИТИС, который закончил с отличием.

Топаллер снимался в кино, ставил спектакли, занимался организацией концертов для артистов российской эстрады.

В 1990 году он вместе с семьей переехал в Израиль, а в 2000 – в США, где сотрудничал с рядом русскоязычных изданий, радиостанций и телеканалов. В частности, Топаллер вел рубрику под названием «Рикошет» в газете «Еврейский мир», работал с изданием «Наша Канада», а также принимал участие в театральной жизни Нью-Йорка.

Из архива “Славянского Сакраменто: Виктор Топаллер и Руслан Гуржий о русских военнизированных отрядах в США:

В последнее время Виктор Топаллер работал на известной русскоязычной нью-йоркской радиостанции «Дэвидзон-Радио», где под его руководством выходило несколько авторских передач: израильско-американская программа «Полный Шалом», общественно-политическая передача «Рикошет» и музыкальное шоу «Топ-парад с Виктором Топаллером».

На телеканале RTVi вышел ряд программ с участием Топаллера и известных российских музыкантов, политиков, общественных деятелей и писателей, среди которых можно отметить Иосифа Кобзона, Андрея Кураева, Владимира Познера, Бориса Акунина, Зураба Церетели, Михаила Жванецкого, Владимира Гусинского, Гарри Каспарова, Владимира Жириновского, Бориса Немцова и других.