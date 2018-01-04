Землетрясение магнитудой 4.4 балла зафиксировано в Беркли сегодня ночью. Жители залива Сан-Франциско жаловались на ощутимые подземные толчки.

Фото: usgs.gov

По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в четверг в 3 часа утра. Эпицентр землетрясения зарегистрирован в районе города Беркли. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км и находился в северной части калифорнийского разлома Хейворд.

Многие жители залива Сан-Франциско жаловались на ощутимые подземные толчки, пишет SF Like.

Одновременно сообщается о землетрясении 2.6 балла по шкале Рихтера рядом с северокалифорнийским городом Уэсли, который находится в часe езды на восток от Сан-Франциско и полутора часах – от Сан-Хосе.