В Лос-Анджелесе арестовали иммиграционного адвоката

Жительница Лос-Анджелеса, бросившая юридическую школу, а затем укравшая личные данные и номер лицензии нью-йоркского адвоката, в понедельник явилась с повинной после того, как ей были предъявлены федеральные обвинения.

36-летняя Джессика Годой Рамос была арестована по обвинениям в почтовом мошенничестве и краже личных данных с отягчающими обстоятельствами, сообщает American Corporate Services, Inc.

Процесс против Рамос стал результатом расследования Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), Службы гражданства и иммиграции и Департамента полиции Сан-Габриэля.

Согласно документам обвинения, Рамос взимала деньги с иностранцев, желающих получить легальный статус в Соединенных Штатах. Иногда она направляла от их имени прошение в иммиграционную службу, а иногда не оказывала своим клиентам никаких услуг. По крайней мере в одном случае Рамос создала для своего клиента поддельные иммиграционные документы, которые были использованы для въезда в Соединенные Штаты.

Клиенты Рамос поначалу считали ее легитимным иммиграционным адвокатом, но у некоторых из них возникли подозрения, когда она направила их в офис Службы гражданства и иммиграции для прохождения интервью, на которые они на самом деле не были записаны.

«Жертвами этих преступлений стали десятки иммигрантов, которые в стремлении за американской мечтой оплачивали услуги фальшивого адвоката, – заявила исполняющий обязанности федерального прокурора Сандра Браун. – Этот вид мошенничества, жертвами которого, к сожалению, слишком часто становятся новые иммигранты, подрывает их доверие к нашей иммиграционной системе и может разбить их мечты о получении легального статуса в Соединенных Штатах».

«Нечистые на руку иммиграционные адвокаты не только злоупотребляют доверием наивных жертв, но и лишают иммигрантов благ, которые они заслуживают, – сказал Джозеф Мэйсиас, особый агент отделения Иммиграционной и таможенной полиции в Лос-Анджелесе. – Выдвинутые обвинения ясно говорят о том, что Иммиграционная и таможенная полиция в сотрудничестве с другими федеральными агентствами прилагает все усилия для выявления подобных мошенников и привлечения их к ответственности».

Федеральные власти начали расследовать деятельность Рамос в феврале, после того, как Служба гражданства и иммиграции сообщила о пятерых ее клиентах, которые попытались получить в офисах иммиграционной службы в Лос-Анджелесе несуществующие гринкарты.

«Люди, желающие подать петицию в Службу гражданства и иммиграции, имеют право на подобающее представление их интересов, – заявила директор USCIS по округу Лос-Анджелес Донна Кампаньоло. – Данный случай является хорошим примером сотрудничества федеральных агентств».

В случае признания ее виновной Джессике Рамос грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет за почтовое мошенничество, а также отбываемый отдельно обязательный двухлетний срок за кражу личных данных с отягчающими обстоятельствами.

Комментирует президент American Corporate Services, Inc. Григорий Финкельсон:

“Как говорится «Сколько веревочке ни виться, а конец будет». Именно так обычно и происходит с жуликами и аферистами. Американские правоохранительные органы обычно не торопятся и спокойно собирают доказательства преступления.

Но обычно от аферы страдают простые люди. Иммиграционные афёры особенно опасны – ведь на кону даже не деньги и не имущество, а жизнь целых семей. Мы уже многократно предупреждали наших читателей:

– обращайтесь только к лицензированному в США иммиграционному адвокату;

– адвокат должен свободно говорить на вашем языке;

– адвокат должен быть с большим опытом и с незапятнанной репутацией”.