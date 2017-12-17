Семья Стромко из Сакраменто обращается к своим соотечественников с просьбой о помощи: у мужа, отца четырех детей обнаружен рак мозга. Семье требуется дорогостоящее лечение.

Юрий Стромко – замечательный любящий муж своей жены Нади и отец четырех дочерей. 11 декабря у него диагностировали рак мозга. На следующий день хирургам удалось удалить 2/3 опухоли, оставшуюся часть нужно будет лечить химио- и радиотерапией.

“Медицинская страховка покрывает часть расходов на операцию и лекарства, но нам все равно придется заплатить огромную сумму, а мой папа еще долго не сможет работать. Если вы решите помочь, ваши пожертвования будут приняты с огромной благодарностью”, – говорится на сайте GoFundMe, где близкие просят помочь с расходами на лечение.