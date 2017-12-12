Как объявил исполняющий обязанности окружного прокурора Бруклина Эрик Гонзалес, в списке из 878 обвинений по делу о мошенничестве с Medicaid, Medicare и другими государственными страховыми компаниями были названы 14 корпораций и 20 частных лиц, в том числе 4 врача.

«Подзащитные присвоили миллионы долларов государственных страховых программ, защищающих самые уязвимые слои населения. Некоторые из подзащитных вели на эти деньги роскошную жизнь с многомиллионными домами, дорогими модными сумками и отдыхом на курортах. Их массивная преступная схема бесполезно тратила миллионы налоговых долларов из программ Medicaid и Medicare, которые являются жизненно важными для многих американцев – наших родственников, наших друзей, наших соседей. Я буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении средства, чтобы не позволить этому виду коррупции и мошенничества процветать в Бруклине», – заявил Гонзалес.

Лидером преступной группировки была названа 35-летняя Кристина Мирбабаева, проживающая на Бридж-стрит в Бруклине. Также высокое положение в ней занимали бизнес-партнер Мирбабаевой доктор Кевин Кастис (53, Бель-Мид, Нью-Джерси), рекрутеры Владислав Якубов (46, Брайтон-Бич, Бруклин) и Камал Зафар (49, Саут-Хантингтон, Нью-Йорк) и специалисты по отмыванию денег Натан Юсуфов (54, Оушен-Парквей, Бруклин), Игорь Шамаев (47, Мидвуд) и Виталий Ифраимов (58, Оушен-Парквей).

Согласно документам обвинения, в период с января 2015 г. по ноябрь 2017 г. подзащитные направляли сфальсифицированные счета в Medicaid, Medicare и другие организации системы здравоохранения. Помимо врачей, подписывавших документы, в преступной схеме участвовали офисные работники, рекрутеры, менеджеры, бухгалтеры и специалисты по отмыванию денег.

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За три года мошенники направили в страховые компании счета на сумму более $146 млн. Их рекрутеры посещали бедные районы и предлагали людям на улице $30-$40 наличными за то, чтобы они согласились съездить в клинику и пройти медосмотр по карточке страхования Medicare или Medicaid. Сами рекрутеры получали от $30 до $50 за каждого привлеченного пациента.

Пациентов отвозили в одну из принадлежащих мошенникам клиник, расположенных в районах Бедфорд-Стайвесант, Канарси и Краун-Хайтс. Оказавшись в клинике, они проходили ряд ненужных диагностических процедур, таких как тесты на аллергию, кардиография и УЗИ. Врачи, анализирующие результаты исследований, получали от $25 до $50 за каждую процедуру. Также различные денежные суммы получали врачи, подписывающие документы.

В одном из примеров сотрудник полиции под прикрытием был «рекрутирован» и получил $30 за прохождение медосмотра. Вся процедура продолжалась менее часа и состояла из нескольких тестов без присутствия врача, однако в счетах Мирбабаевой было отражено 18 отдельных медицинских процедур, действительное выполнение которых заняло бы более 12 часов.

Как выяснилось в ходе следствия, подзащитные использовали полученные средства для покупки дорогой недвижимости. Мирбабаева приобрела за наличные квартиру в центре Бруклина стоимостью $3,25 млн, а Якубов – жилье в Брайтон-Бич стоимостью $2,8 млн. Также Мирбабаева тратила деньги на шоппинг в элитных магазинах, таких как Hermes, Tourneau и Bulgari.