59-летняя Лариса Де Лима и ее сообщники обвиняются в организации крупнейшего незаконного брачного бизнеса в истории Южной Флориды. Она организовала женитьбу около 20 молодых кубинок, имеющих вид на жительство в США, на недокументированных иммигрантах из России и других стран бывшего Советского Союза.

Фиктивные браки позволяли недокументированным иммигрантам получать гринкарты и в конечном итоге гражданство Соединенных Штатов благодаря особому иммиграционному статусу их кубинско-американских жен, сообщает издание Miami Herald.

Де Лима родилась в Украине, некоторое время жила в Бразилии, а затем получила гражданство США. Она брала со своих клиентов плату в размере $25 000, из которых как минимум $5 000 получали кубинские жены.

Мошенническая схема Де Лимы, которая продолжалась с 2013 по 2015 год, была раскрыта, когда некоторые из этих жен начали сотрудничать со Службой гражданства и иммиграции. Они сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что Де Лима и ее родственники устраивали поддельные свадьбы в своем доме в Майами и обучали супругов проходить проверки иммиграционной службы, «не вызывая подозрений», говорится в документах обвинения.

В схеме Де Лимы участвовали ее муж Алмир и ее дочь Милена Диаз. Они были нотариусами, которые подписывали фиктивные свидетельства о браке и помогали подготавливать незаконные брачные договоры. Оба они признали себя виновными в сговоре с целью совершения брачного мошенничества и сопутствующих преступлениях. Дочь Де Лимы была приговорена к 6 месяцам тюрьмы, а муж в данный момент ожидает вынесения приговора. Де Лима была арестована федеральными властями в мае и остается под стражей без права выхода под залог.