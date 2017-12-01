33-летний Роман Селезнев, известный также как «Track2», «Bulba» и «Ncux», был приговорен федеральным судьей Северного судебного округа штата Джорджия Стивом Джонсом к 168 месяцам тюрьмы за участие в организованной преступной деятельности и сговор с целью совершения банковского мошенничества. Помимо этого, Селезневу был назначен 3-летний период надзора и выплата компенсаций на общую сумму свыше 2 миллионов долларов.

Приговор Селезневу был вынесен по двум уголовным делам, поданным в Неваде и Джорджии.

По первому иску Селезнев признал себя виновным и сознался в том, что в январе 2009 года вступил в сообщество Carder.su – международную криминальную организацию, члены которой занимались продажей личных данных, подделкой удостоверений личности, банковским мошенничеством и совершением компьютерных преступлений.

Селезнев также сознался в продаже номеров банковских счетов и личных данных другим членам Carder.su. На его вебсайте был устроен интернет-магазин, где члены организации могли приобретать номера краденых кредитных карт.

По второму иску Селезнев сознался в том, что занимался организацией преступной схемы по обналичиванию денег, жертвой которой стала процессинговая компания из Атланты. Селезнев признал, что для осуществления этой схемы хакеры в ноябре 2008 года проникли в компьютерные системы компании и получили доступ к 45,5 млн номеров банковских карт, с которых в ходе скоординированной атаки, продолжавшейся менее 12 часов, было снято более 9 млн долларов в 2 100 банкоматах 280 городов мира.

Адвокаты подсудимого подали на аппеляцию. Ранее Селезнев получил 27 лет тюрьмы по другому делу в штате Вашингтон.