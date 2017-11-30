Подзащитные Руслан Рейзин и Марк Кривой угрожали и избивали конкурента по бизнесу, сообщает прокурор Восточного судебного округа Нью-Йорка.

Сегодня в федеральный суд Восточного судебного округа Нью-Йорка был подан уголовный иск, обвиняющий Руслана Рейзина и Марка Кривого в сговоре с целью вымогательства. Иск был подан в связи с нападением на подростка, который организовал в Бруклине предприятие по чистке уличных навесов и конкурировал с аналогичным бизнесом Рейзина. Руслан Рейзин был арестован во вторник вечером, а Марк Кривой – вчера утром.

Согласно документам суда, в мае 2017 года Рейзин узнал о том, что потерпевший – бывший сотрудник компании Рейзина – начал заниматься в Бруклине сходным видом бизнеса. Рейзин и Кривой отвезли потерпевшего в уединенное место в Шипсхед-Бей, где Рейзин схватил его за горло, достал нож и предложил ему на выбор отрезать ухо или перерезать горло. Затем Рейзин потребовал, чтобы потерпевший закрыл свое предприятие и выплатил $10 000 долларов ему самому и его мотоциклетному клубу, который, по словам Рейзина, выступал на его стороне. Когда потерпевший ответил, что у него нет таких денег, Кривой по приказу Рейзина несколько раз ударил его. Затем Рейзин предложил потерпевшему «скидку» в $5 000 и рассрочку, пригрозив, что он и его семья пострадают, если обратятся в полицию.

На протяжении следующих нескольких месяцев потерпевший регулярно платил Рейзину. В одном из записанных телефонных разговоров Рейзин грозил отрезать ухо у одного из родственников потерпевшего и заставить съесть его.

В случае признания подзащитных виновными им грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.