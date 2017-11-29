Семья Герасимовых в штате Вашингтон собирает на сайте GoFundMe помощь на лечение молодого многодетного отца – Алекса Герасимова, пострадавшего в автомобильном инциденте.

18 ноября около 3:30 дня Алекс Герасимов пришел с работы домой, где его встретили жена Оксана и пятеро детей. Он попросил разогреть ужин, а сам пошел передвинуть машину.

Когда через полчаса он не вернулся, Оксана заподозрила неладное. Она посадила детей в машину и отправилась на поиски. Увидев перекрытую дорогу, она поняла, что случилось ужасное. Сотрудники полиции сообщили, что ее муж пострадал в лобовом столкновении и был в критическом состоянии направлен в госпиталь Harbor View.

Алекс получил переломы бедренной кости, колена, щиколотки и ребер, а также ушиб легких. К счастью, позвоночник и внутренние органы не пострадали. Сейчас Алекс находится в искусственной коме и ожидает серию операций.