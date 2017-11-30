В штате Джорджия идет сбор средств на похороны 59-летней жены епископа-пятидесятника Виктора Лимонченко из Атланты.

Как сообщают родственники, Лия Лимонченко скончалась от рака груди. К сожалению, серия операций и несколько курсов химиотерапии не помогли восстановить здоровье женщины.

«Через день после своего 59-летия Лия мирно скончалась у себя дома в кругу семьи. Она оставила после себя мужа, мать, четверых детей и пятерых внуков», – говорится в сообщении, опубликованном семьей на сайте GoFundMe.

Родные просят собрать сумму в $15 тыс. на оплату похоронных расходов.

Согласно сайту Славянского управления Ассамблей Божьих США, Виктор Лимонченко является заместителем суперинтенданта этого религиозного движения.