В калифорнийском городе Фолсом хоронят 14-летнюю девочку Кристину Гаджеву, на днях скончавшуюся от рака. Как сообщают родственники умершей, Кристина оставила после себя родителей и двух сестер.

«Сегодня небо обрело еще одного ангела. Кристина Гаджева после продолжительной борьбы с раком отошла в лучший мир, – говорится на странице краудфандингового сайта GoFundMe, где размещена просьба о сборе средств для ее родителей. – В свои 14 лет она была ребенком с большим и любящим сердцем. Кристинка любила играть и заботиться о своих близких и друзьях. Кристинка ушла, оставив родителей и двух сестричек. Этот маленький ангелочек всегда будет в нашем сердце».

Пожалуйста, поддержите семью Кристины “вашими молитвами и финансовой помощью в это тяжелое время”, говорится в просьбе.