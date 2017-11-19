Сразу после Дня благодарения в США наступает так называемая Черная пятница, во время которой многие парки разных штатов предлагают бесплатное посещение.

Как и в прошлом году, многие национальные парки Америки устраивают во время «черной пятницы» дни бесплатных посещений.

Полсотни парков Калифорнии откроют свои двери для свободного посещения в пятницу, 24-го ноября, для туристов и жителей штата. Bозможность предоставила лига по сохранению и восстановлению секвой – Save the Redwoods из Сан-Франциско. Эта акция проводится уже на протяжение трех лет. Ее цель – обратить внимание американцев на проблему исчезновения красных деревьев, а также показать превосходство отдыха на природе над городским сумасшествием во время Черной пятницы после Дня благодарения.

“Шоппинг может подождать, захвати свою семью и насладись отдыхом в лесу секвой!” – говорится на сайте инициативы.

В программе участвуют более двух десятков парков Орегона и Вашингтона. Жители и гости этих штатов смогут бесплатно посетить эти парки в день, следующий за Днем благодарения. В этом году в акции впервые примут участие популярные места для отдыха Smith Rock, Silver Falls и Fort Stevens. Их обычная плата за въезд составляет от 5 до 30 долларов.

Альтернативу «черной пятнице» предлагают также такие штаты как Нью-Йорк, Аризона, Индиана, Мичиган и другие.

Полный список парков, устраивающих дни бесплатного посещения, можно найти на сайте Службы национальных парков США. Приобрести бесплатный билет в один из парков Калифорнии можно здесь. Поспешите, свободных мест уже практически не осталось!