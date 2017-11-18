Госдепартамент США выпустил специальное заявление, напомнив о годовщине Голодомора в Украине. Ранее члены Сената Калифорнии и Вашингтона приняли резолюцию по признанию факта Голодомора в Украине



«В этом месяце мы вспоминаем и чтим память миллионов украинцев, погибших от голода в начале 1930-х, в результате проведения Сталиным жестокой политики, – говорится в заявлении. – Варварское изъятие земель и посевов, которое привело к Голодомору….было одним из самых жестоких решений в ХХ столетии, которое превратило одну из житниц Европы в место самых страшных страданий».

В дипломатическом ведомстве США отметили, что в этот день нужно чтить не только память жертв этой трагедии, но и помнить о силе жителей Украины.

«Советскому режиму не удалось уничтожить идентичность и независимость украинцев», – заявляет Госдепартамент.

«Соединенные Штаты подтверждают, что поддерживают украинцев в день, когда мы вспоминаем эту организованную советским режимом трагедию и осуждаем попытки отрицать этот исторический факт, – говорится в заявлении. – Мы также подтверждаем наши обещания поддерживать безопасную и процветающую Украину, свободную от внешней агрессии и оккупации, которая может выбирать собственное будущее».