В Славянской церкви Ванкувера накормят голодных на День благодарения

На протяжении многих лет Донни Веркер устраивал обеды на День благодарения на парковке за своим рестораном Daddy D’s Southern Style BBQ в центре Ванкувера. В этом году ему удалось найти для своего мероприятия гораздо больший по размеру зал – соседнюю церковь Smirna Christian Church, где он собирается накормить около тысячи человек.

К обеду, который начнется в 4 часа дня в эту субботу, Веркер собирается приготовить 40-50 индеек и 40 окороков, что займет у него весь остаток недели. Желающие помочь ветчиной, консервированным картофельным пюре, клюквенным соусом и консервированной фасолью могут привезти продукты в ресторан, расположенный по адресу: 7204 N.E. Fourth Plain Blvd, рядом с заправкой Shell.

Кроме обеда на празднике будут развлечения для детей, стрижка, салон красоты, изготовление очков и другие услуги для нуждающихся. Также будет организована доставка еды и транспорт.

«Мы приглашаем всех, никому не будет отказано, – говорит Веркер. – Это праздник не только для тех, кому негде жить, но и для всей округи».

Донни Веркер организует ежегодные бесплатные обеды через свою благотворительную организацию Dream for Life, сообщает The Columbian.