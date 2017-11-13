Около 20 российских и украинских активистов приняли участие в акции протеста против российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева, подписи которых стояли под коллективным обращением деятелей культуры о возвращении Крыма России. Oдин человек, распространявший листовки, был задержан.



Протестующих против концерта Гергиева и Мацуева пытались силой выдворить из Вашингтонского кафедрального собора. Охрана здания угрожала арестовать неподчинившихся.

Инцидент произошел на «Концерте единения» в Вашингтоне, в котором принимают участие известные российские деятели искусства, в том числе пианист Денис Мацуев и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Как сообщила Татьяна Ворожко, корреспондент украинского отделения «Голоса Америки» «Час-Тайм», во время пикета против российских артистов была арестована одна из протестующих – Олекса Чопивская.

«Олексу Чопивскую арестовали – руки за спину, надели наручники и затолкали в полицейскую машину. На тот момент у меня умер телефон. Начальник охраны пояснил, что ее отвезут в участок, оформят протокол и выпустят. Написала ей сообщение на Фейсбук – дам знать, как она. Ее обвиняют в нарушении границ частной собственности – Национального собора. Коробку с громкоговорителями вернули. Всех, нас в том числе, вытолкали вниз на улицу – там уже собственно и происходил протест. Посетители могли услышать, что этот концерт – стыд, только из окон машин. Гергиев в интервью Рафаилу Саакову заявил, что он ничего не подписывал», – написала у себя в Фейсбуке Ворожко.

Полиция заявила, что, находясь у собора, протестующие нарушили границы частной собственности.

Одновременно с этим, украинское посольство в США опубликовало ноту протеста против организации совместного русско-американского культурного мероприятия, на котором также выступил посол РФ Анатолий Антонов.

Между тем, российский дирижер Валерий Гергиев, принявший участие в «Концерте за единение» в Вашингтоне, заявил «Голосу Америки», что не подписывал письмо в поддержку аннексии Крыма.

Отметим, что Денис Мацуев был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в РФ в 2012 году. В 2016 году Путин наградил известного пианиста орденом Почета IV степени.

Валерий Гергиев является лауреатом государственных премий и Народным артистом России.

Отмечается, что «Концерт единения», на котором выступали российские музыканты, частично финансировался из американского бюджета при участии Центра театральных искусств Кеннеди, Вашингтонского агентства театральных искусств, Вилсонского центра Кеннанского института и других организаций. Представители украинской диаспоры США объявили протест и вышли на пикет против россиян.