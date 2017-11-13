Получите $1 000, сообщив о мошенничестве в сфере здравоохранения!

Департамент здравоохранения штата Калифорния просит пользователей программы Medi-Cal сообщать о случаях мошенничества в сфере предоставления услуг здравоохранения малоимущим.

Вы знаете поставщика медицинских услуг, который посылал в программу Medi-Cal счета за неоказанные услуги или непоставленные товары? Отдел по борьбе с мошенничествами в сфере здравоохранения просит сообщать о всех подозрительных действиях.

Если вам когда-либо предлагали деньги или подарки за получение товаров или услуг от Medi-Cal, либо вы получали от этой программы товары или услуги, в которых не нуждались, либо вы знаете поставщика медицинских услуг, который посылал в программу Medi-Cal счета за неоказанные услуги или непоставленные товары – у вас может быть шанс получить денежное вознаграждение.

Департамент здравоохранения предлагает вознаграждение в размере до $1 000 за информацию, которая приведет к аресту либо вынесению обвинительного приговора поставщикам услуг и товаров в рамках программы Medi-Cal, которые занимаются мошенничеством.

О случаях мошенничества в системе здравоохранения можно сообщить в следующие инстанции:

– горячая линия Генеральной прокуратуры по мошенничеству в рамках программы Medi-Cal и издевательствам над пожилыми людьми (Attorney General’s Bureau of Medi-Cal Fraud & Elder Abuse Hotline): (800) 722-0432;

– Департамент здравоохранения: (800) 822-6222;

– www.stopmedlcalfraud.ca.gov.