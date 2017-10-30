Против Пола Манафорта, некоторое время руководившего предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, в понедельник были выдвинуты обвинения в заговоре против США, отмывании денег и предоставлении ложной информации правительству в рамках лоббистской компании в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича. Манафорт помещен под домашний арест.



По сообщениям СМИ, Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс, против которого также выдвинуты обвинения, не признали себя виновными.

Обвинения против Манафорта и Гейтса выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках уголовного расследования по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.​ Это первые обвинения, выдвинутые Мюллером, с тех пор как он возглавил расследование в мае этого года, хотя они напрямую не связаны с выборами. Этот шаг знаменует резкий поворот в расследовании по российскому делу, которое бросило тень на первый год президентства Трампа.

Мюллер также сообщил, что бывший советник Трампа по международным делам Джордж Пападопулос 5 октября признал свою вину в предоставлении федеральным агентам ложных сведений о контактах с людьми, которые, «как ему было известно, имели тесные связи с высокопоставленными представителями российского правительства».

Трамп пока никак не прокомментировал дело Пападопулоса, однако в марте 2016 года он назвал его «консультантом в сфере энергетики и нефти» и «отличным парнем».

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При этом Трамп заявил, что обвинения в отношении Манафорта не имеют отношения к предвыборной кампании 2016 года, и властям следует сосредоточиться на его сопернице Хиллари Клинтон.

Между тем, обвинения, выдвинутые против двух бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа, не имеют никакого отношения к президенту Дональду Трампу и его избирательной кампании и не демонстрируют никаких доказательств сговора (с Россией), заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

«Сегодняшнее заявление не имеет ничего общего с президентом, не имеет ничего общего с избирательной кампанией, – заявила Сандерс. – Реальный скандал о сговоре, как мы уже повторяли несколько раз, связан с кампанией Клинтон, (компанией) Fusion GPS и Россией. Есть явные свидетельства того, что кампания Клинтон была в сговоре с российской разведкой с целью распространения дезинформации, чтобы дискредитировать президента и повлиять на выборы. Мы говорили с первого дня: никаких доказательств сговора между Трампом и Россией не было, и сегодня ничто этого не меняет».