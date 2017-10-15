В Калифорнии свирепствует вирус гепатита А

Губернатор Калифорнии Эдмунд Браун-младший издал срочный указ, позволяющий системе здравоохранения штата увеличить запасы вакцины против гепатита А. В Сакраменто расследует случай заболевания вирусом.

Федеральная программа прививок распространила вакцину среди подверженных риску групп населения в районах распространения инфекции, но требуются дополнительные ее запасы. Сегодняшний указ позволяет Службе здравоохранения Калифорнии немедленно приобрести вакцину напрямую у ее производителей и распространить ее в пострадавших регионах.

Несколько округов Калифорнии сообщили о возникновении локальных очагов гепатита А, который распространяется главным образом среди бездомных и лиц с наркотической зависимостью.

Прививки среди подверженных риску групп населения и улучшение санитарных условий являются самыми эффективными способами борьбы с распространением вируса гепатита А.

На данный момент в Калифорнии насчитывается 581 заболевший, более половины из которых находятся в больнице. Вирус особенно опасен, вплоть до смертельного исхода, для тех, кто уже страдает заболеваниями печени, такими как гепатит B или C.

На прошлой неделе представители федеральной службы здравоохранения признали, что несмотря на все меры борьбы с распространением заболевания, вспышка гепатита A в Калифорнии может продлиться несколько лет.

Гепатит A обычно распространяется через зараженную пищу. Как сообщает издание LA Times, за последние 20 лет в США произошла только одна вспышка заболевания крупнее сегодняшней калифорнийской – в 2003 году в Пенсильвании более 900 человек заболели гепатитом A, поев в одном из ресторанов зараженный вирусом зеленый лук.

Служба здравоохранения округа Сакраменто расследует случай заболевания гепатитом A сотрудника бара MacKenzie’s Sports Bar and Grille на поле для гольфа Haggin Oaks. На данный момент нет оснований полагать, что этот случай связан со вспышкой гепатита A на юге Калифорнии.

Среди симптомов гепатита A – жар, усталость, потеря аппетита, тошнота, рвота, боль в желудке, темный цвет мочи, боль в суставах, пожелтение кожи. Иногда болезнь проходит бессимптомно. Лица с ослабленной иммунной системой, такие как больные СПИДом или гепатитом B и C, а также пожилые люди, находятся в группе риска. Почти все заболевшие гепатитом А полностью выздоравливают без остаточных повреждений печени, но плохое самочувствие может длиться несколько месяцев.