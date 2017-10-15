В Южной Каролине трагически погибла 21-летняя девушка

Одна женщина погибла и еще три человека попали в госпиталь в результате столкновения двух автомобилей на перекрестке С. Дж. Уоркман-хайвей и Восточной Джорджия-роуд неподалеку от Вудраффа. Об этом сообщает CBS.

Коронер округа Спартанбург сообщил, что 21-летняя Анна Васильевна Овдийчук из Чесни (Южная Каролина) скончалась на месте происшествия. По сведениям Дорожной полиции, автомобиль Chevrolet Spark, за рулем которого была Овдийчук, проехал без остановки знак «Стоп» на Восточной Джорджия-роуд и столкнулся с пикапом Ford F150.

Двое пассажиров легкового автомобиля и водитель пикапа получили травмы и были доставлены в медицинский центр Спартанбурга.

“С тяжелым сердцем я прошу вашей помощи. Моя 21-летняя двоюродная сестра Анна Овдийчук погибла 6 октября 2017 в автомобильной аварии в Вудраффе, Южная Каролина. У нее остались любящие родители и 8 младших братьев и сестер. Не могу представить себе отчаяние и горе ее семьи. Помимо этого, отец Анны был единственным кормильцем семьи, и денег едва хватало на проживание. Расходы на похороны – это только начало их финансовых проблем. Любая денежная помощь окажется для них весьма существенной, – написала Лилия Терещук на сайте GoFundMe. – Все, кто знал Анну, помнят ее как милую и добрую девушку, которая хотела стать врачом. Она всегда была готовой прийти на помощь. Пожалуйста, помогите ее семье в час нужды”.