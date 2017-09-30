Евангелист был арестован за проповедь рядом с заправочной станцией

33-летний садовник по имени Адельмо приехал в Америку два года назад из Бразилии. В юности его жизнь была далека от праведной, но 17 лет назад он открыл для себя веру в Бога.

Адельмо стремился поделиться своей верой с окружающими, но не всем это приходилось по душе. В ноябре 2015 года он проповедовал рядом с заправочной станцией, когда кто-то вызвал полицию.

К аресту Адельмо отнесся спокойно – в конце концов, как говорит он, самого Иисуса Христа тоже когда-то взяли под стражу. Однако вскоре он узнал, что ему грозит тюремное заключение сроком в 365 дней, а после этого – депортация, которая разлучит его с женой.

К счастью, за два дня до суда обвинения с него были сняты, сообщает Pacific Justice Institute из Сакраменто.