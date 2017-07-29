В июле 2017 года отдел борьбы с сексуальной эксплуатацией Бюро полиции Портленда провел несколько операций, целью которых стала сексуальная торговля людьми в Интернете. Арестован житель Ванкувера Константин Ингумнов.



Следователи разместили объявления на известных сайтах, участвующих в торговле людьми. На эти объявления откликнулись 17 мужчин, предложивших офицерам полиции под прикрытием деньги за сексуальные услуги. Несколько отелей Портленда оказали полиции помощь в проведении операций.

В целях сохранения тайны следствия названия сайтов и текст объявлений не разглашаются. Среди арестованных называется один из представителей славянской диаспоры Ванкувера – 28-летний Константин Ингумнов.

Сексуальная эксплуатация и проституция – это не «преступления без жертв». Их жертвы против своей воли вовлекаются в этот образ жизни с помощью давления и обмана. Они подвергаются физическому, сексуальному и моральному насилию. Бюро полиции Портленда в сотрудничестве с другими местными и федеральными правоохранительными органами ведет упорную борьбу с проституцией и сексуальной эксплуатацией.