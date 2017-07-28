Согласно документам и интервью с сотрудниками, правительственные агенства от Орегона до Коннектикута, как местные, так и уровня штата, продолжают использовать российский бренд “Aнтивирус Касперского”, несмотря на указания федерального правительства прекратить его применение из-за опасений кибершпионажа.

Через несколько недель после удаления «Касперского» из федерального списка разрешенных к использованию программ журналисты издания Washington Post обнаружили, что он по-прежнему установлен на правительственных компьютерах от Портленда (штат Орегон) до Фэйетвилла (штат Джорджия), где один из сотрудников сообщил, что у них заключен с компанией годовой контракт.

В последние годы антивирус Касперского также приобретался федеральным правительством, включая Бюро тюрем и Комиссию по безопасности потребительских товаров. На прошлой неделе оба этих агентства сообщили, что им требуется дополнительное время, чтобы выяснить, продолжает ли этот программный продукт использоваться на их компьютерах.

Журналисты взяли интервью у госслужащих девяти юрисдикций, и все они сообщили, что за последние два года приобретали антивирус Касперского или пользовались им. Почти все из них добавили, что у них нет готовых планов по замене этого программного продукта.

«Мы пользуемся им, и я считаю, что он работает хорошо, – в интервью The Washington Post сказал Джон Морриссон, системный менеджер отделения Службы государственных защитников в Коннектикуте. – У нас нет никаких вирусов, он делает свою работу».

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Моррисон добавил, что опасения насчет антивируса Касперского являются лишь домыслами, однако он готов прекратить использование российского программного продукта, если в нем будут найдены конкретные уязвимости.

В Портленде «Касперский» вместе с другими антивирусами используется городской администрацией для сканирования электронной почты, а Служба государственных защитников сообщила, что на начало 2016 года программа была установлена на сотнях ее компьютеров. Город Сан-Маркос (штат Техас) в прошлом месяце продлил ежегодный контракт с «Лабораторией Касперского» на сумму в $46 620.

Представитель городской администрации сообщила The Washington Post, что контракт был впервые заключен много лет назад и в очередной раз был обновлен в июне, до исключения «Касперского» из правительственного списка.