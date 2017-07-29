В субботу, 22 июля, двум опытным профессиональным альпинистам удалось обнаружить тело Дмитрия Пажитнова под водопадом на реке Пеббл-Крик. Хотя обзору мешали скалы, лед и значительное расстояние, оба скалолаза ясно разглядели его оранжевые лыжные брюки, сообщили поисковики.

Напомним, что 3 июля 2017 года во время лыжного спуска опытный лыжник Дмитрий Пажитнов провалился сквозь снежный мост в ручей Пеббл-Крик в национальном парке Маунт-Рейнир в штате Вашингтон. Его напарник на протяжении двух часов пытался отыскать его с помощью шеста, а затем продолжил путь в Парадайз, где сообщил о происшествии.

В спасательной операции приняли участие десятки специалистов, в том числе сотрудники национального парка Маунт-Рейнир, проводник из компании Rainier Mountaineering, Inc. и экипаж приписанного к парку вертолета.

Пещера, где лежит Дмитрий, находится на крайне опасном участке с ограниченным освещением, бурно текущей ледяной водой, опасностью падения камней и, что самое серьезное, огромной массой нестабильного снега глубиной от 5 до 20 футов (от 2 до 6 метров). В воскресенье члены поисковой команды стали свидетелями того, как этот снег с громким треском просел на несколько дюймов.

В воскресенье днем поисковики поделились выводами и фотографиями с рейнджерами национального парка, которые в следующие пару месяцев собираются периодически оценивать доступность этого участка. Поисковая команда планирует помочь действиям властей наблюдениями и фотоснимками с безопасных точек.









Главным фактором, влияющим на то, когда станет возможным без риска для жизни людей добраться до тела Дмитрия, является скорость таяния рекордного количество снега, выпавшего в регионе этой зимой. Эта скорость, в свою очередь, зависит от температуры воздуха, количества осадков и скорости течения воды в Пеббл-Крик.

“Хотим поблагодарить всех, кто принял участие в поисках Димы, вложив свое время, опыт, оборудование, денежные средства и другие ресурсы”, – говорят родные и близкие пропавшего лыжника.