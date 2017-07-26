Компания вживила своим сотрудникам имплантированные микрочипы

Компания Three Square Market из Висконсина первой в стране предложила своим сотрудникам имплантированные микрочипы.

Капсулы размером с зерно риса вживляются в руку между большим и указательным пальцем. Сотрудники компании смогут использовать их в качестве пропуска в здание, для расчетов за покупки и для авторизации на рабочих компьютерах.

Каждый чип обходится примерно в 300 долларов, все расходы оплачивает компания. Вживление микрочипа не является обязательным, однако более 50 сотрудников уже собираются пройти эту процедуру на следующей неделе.