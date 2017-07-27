Согласно статистике, опубликованной пресс-службой Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), в июне количество арестов недокументированных иммигрантов возросло, однако число депортированных упало до самого низкого с начала года уровня в связи с перегруженностью судебной системы.

В прошлом месяце агенты ICE арестовали 13 914 человек, продолжая тенденцию, установившуюся с приходом в Белый дом президента Трампа, который обещал своим избирателям бороться с нелегальной иммиграцией.

Однако, несмотря на все эти аресты, количество депортаций продолжает снижаться.

В последние три месяца администрации Обамы агенты ICE в среднем проводили ежемесячно 9 134 ареста. С момента вступления Трампа на пост президента количество арестов неуклонно увеличивалось, и за период с февраля по июнь среднемесячное число задержанных составляло 13 085 человек. В связи с этим генеральный прокурор Джефф Сешенс направил в центры задержания, расположенные вдоль мексиканской границы, 25 иммиграционных судей. В этом году Министерство юстиции планирует дополнительно принять на работу 50 иммиграционных судей, а в следующем – еще 75.

Как недавно сообщил исполняющий обязанности директора ICE Томас Хоман, падение количества депортаций связано с загруженностью федеральных иммиграционных судов и большим количеством времени, затрачиваемым на каждое дело. По данным, полученным исследовательским проектом TRAC в Сиракузском университете, в июне количество ожидающих своей очереди иммиграционных дел превысило 610 000.

Иностранцы, находящиеся в США без легального статуса, подвергаются серьёзному риску ареста и депортации из страны. Об этом говорит президент юридической фирмы American Corporate Services, Inc. в Сан-Франциско Григорий Финкельсон.

“Некоторые иммигранты незаконно пересекли государственную границу США – обычно они приходят со стороны Мексики. Что интересно, сами мексиканцы теперь составляют среди нелегальных иммигрантов меньшинство по сравнению с гражданами других стран Латинской и Южной Америки”, – говорит Финкельсон.

По теме: Иммиграционных консультантов в Калифорнии лишат работы?

Другие иностранцы законно въехали в США по гостевой, туристической, учебной и рабочей визе, но не покинули территорию страны после окончания срока ее действия.

“Опытный иммиграционный адвокат в состоянии помочь нелегалам из обеих групп (незаконно перешедшим границу и просрочившим визу) легализоваться и получить право на работу в США. Но каждый случай уникален и требует квалифицированной юридической помощи. Не подвергайте себя риску быть арестованными и депортированными, ничего не делая и полагаясь на авось, а также обращаясь к так называемым «консультантам» от иммиграции, – предостерегает Финкельсон. – Только лицензированный в США адвокат может правильно спланировать и оформить ваше иммиграционное дело. Только адвокат имеет право представлять вас в федеральном иммиграционном суде”.