Русские американцы совершили паломничество в Крым

В Крым для посещения “святых мест” и “поклонения мощам крымских святых” на прошлой неделе прибыли 43 паломника из Австралии, США и Канады. Это первая паломническая поездка в Крым верующих из дальнего зарубежья, сообщает Координационный совет организаций российских соотечественников США.

Видео: Крым 24

По словам руководителей Совета, паломничество осуществляется “по благословению митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, первоиерарха Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) Илариона”, который также прибыл в Крым.

В Симферополе паломники приняли участие в богослужении, которое провели митрополит Иларион и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, и поклонились мощам крымского святителя Луки, помещенным в серебряную раку, установленную в Свято-Троицком женском монастыре.

Ирина Барикадова, прибывшая из Вашингтона с мужем и внуком, тоже в Крыму впервые. «Я всегда говорила, что Крым — русский, так и случилось три года назад. Это наша земля, где погибло много наших воинов. Это святая для нас земля», — говорит она.

Людмила Ковальчук из Атланты призналась, что паломничество наполняет ее душу радостью и гордостью за Россию, пишет портал Соотечественников.

Зарубежные гости прибыли в Россию в начале июля и посетили Высоко-Петровский, Сретенский, Покровский, Донской, Данилов монастыри, побывали в соборах Московского Кремля, в Оптиной пустыни, посетили Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Верующие Украины: с Библией и оружием в руках

В программу также включены Свято-Успенский пещерный монастырь, знакомство с горным Крымом и святынями Бахчисарая, Севастополь, исторические объекты города и православные храмы, Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь, Херсонес и Свято-Владимирский собор.

Как сообщает портал, паломничество делегации РПЦЗ осуществляется по приглашению Русской православной церкви и приурочено к 10-летию восстановления отношений между двумя церквями и 100-летию революции. Паломническая группа покинула Крым 25 июля 2017 года.