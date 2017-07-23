Дальнобойщик из Сакраменто Валерий Барбарош погиб в ужасной автоаварии в штате Индиана. Об этом сообщила на сайте GoFundMe подруга семьи Юлия Стратуля. По ее словам, супруга погибшего находится на восьмом месяце беременности.

Фото: GoFundMe, WTHI

«Дорогие друзья, в нашей семье произошло большое горе. Наша дорогая сестрёнка Раичка прошлым вечером потеряла своего горячо любимого мужа Валеру Барбароша, – написала родственица семьи. – Будущий отец Валерочка погиб в автокатастрофе в штате Индиана».

Авария со смертельным исходом произошла 21 июля на автомагистрали I-70; в происшествии пострадали 3 грузовых и несколько легковые машин.

Иммигрант из Молдовы Валерий Барбарош, которому было 35 лет, приехал в Америку 5 лет назад по воссоединению семьи с Раисой Карастановой. Как сообщается, Валерий с Раисой являются членами славянской церкви “Вифания”.

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«В январе этого года в их маленькую семью пришла тяжелая болезнь – у Валеры была сложная форма воспаления легких. Полгода он провел в больницах, потом была сложная операция и реабилитация. Всё это время Валера не работал, беременная жена ухаживала за ним и также не работала. Семья прошла через большие трудности и испытания, и вот совсем недавно он получил от врачей разрешение выйти на работу», – рассказывают близкие и просят помочь семье пережить горе.













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