Во вторник Белый дом сообщил о том, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Это решение стало неожиданной политической новостью, передает Голос Америки.

В письме Трампа главе ФБР говорится, что он “не в состоянии эффективно руководить бюро”, передает BBC.

Решение было принято спустя всего несколько дней после того, как на прошлой неделе, на посвященных деятельности ФБР слушаниях Юридического комитета Сенатa CША, директор этого ведомства Джеймс Коми преувеличил основные выводы расследования утечки электронных писем демократа Хиллари Клинтон. На сенатских слушаниях Коми также заявлял о возможных контактах Трампа с российскими должностными лицами и вмешательствах РФ в президентские выборы в США. Об этом сообщили во вторник официальные лица, осведомленные о ходе слушаний.

По их словам, Коми допустил ошибку, когда сообщил ведущим расследование конгрессменам, что с 2009 по 2013-й год помощница в то время Госсекретаря США Клинтон, Хума Абедин переслала сотни тысяч электронных сообщений своей начальницы своему (теперь уже бывшему) мужу Энтони Винеру. Реальное количество писем было намного меньшим, заявили официальные лица.

Директор ФБР сыграл важную роль в прошлогодних президентских выборах в США, в результате которых президентом страны был избран Дональд Трамп.

В июле прошлого года Коми заявил, что на посту госсекретаря США Клинтон была «чрезвычайно неосторожна» в обращении со своей электронной перепиской, в которой содержалась информация, касающаяся вопросов национальной безопасности. Тем не менее, это не послужило поводом для уголовного преследования.

В конце октября, незадолго до дня выборов, Коми сообщил о возобновлении расследования в связи с тем, что ФБР обнаружило дополнительные электронные письма на компьютере Винера.

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На прошедшей неделе Клинтон заявила, что решение Коми возобновить расследование стоило ей победы на ноябрьских выборах. За два дня до дня голосования директор ФБР заявил, что по итогам анализа очередной порции электронных сообщений, новой информации не было обнаружено, и заключение об отсутствии необходимости уголовного преследования бывшего госсекретаря остается в силе.

На прошлой неделе Коми сообщил сенаторам, что электронные письма Клинтон, «включая конфиденциальную информацию», «были каким-то образом переданы Энтони Винеру».

-При этом директор ФБР уточнил, что это сделала Хума Абедин – помощница Хиллари Клинтон, – которая имела привычку пересылать своему (в то время) мужу письма, которые предназначались для госсекретаря – вероятно, для того, чтобы он распечатывал их на принтере.

В ходе слушаний Коми заявил, что Абедин «перенаправляла сотни и тысячи электронных сообщений, и в некоторых из них содержалась секретная информация».

По словам официальных лиц, знакомых с ходом слушаний, заявления Коми не соответствовали действительности, так как Абедин не слишком часто просила мужа распечатать материалы для Клинтон, и количество электронных сообщений было гораздо ниже названного Коми.

Во вторник Белый дом сообщил о том, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми.

«Очень важно, чтобы во главе ФБР стояли те, кто способен восстановить доверие общества и уверенность, что ведомство выполняет свою жизненно важную миссию – обеспечивает исполнение законов», – говорится в опубликованном Белым домом письме Дональда Трампа Джеймсу Коми.