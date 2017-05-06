Дальнобойщиков обучают основам противодействия терроризму

Автошкола в Сакраменто проводит курсы противодействия терроризму. В автошколе National обучаемые овладевают основами вождения грузовых автомобилей, под руководством инструкторов объезжая препятствия на автодроме, передает телеканал CBS13.

Однако учитывая содержание отчета, недавно опубликованного Администрацией транспортной безопасности (TSA), в программу обучения водителей могут быть включены дополнительные уроки по антитеррористической безопасности.

Отчет рекомендует транспортным компаниям быть бдительными в свете увеличения случаев атак, в которых террористы таранят людей на грузовиках. В опубликованном во вторник шестистраничном документе TSA рассказывает о совершенных за последние несколько лет 17 терактах в разных странах мира, унесших жизни более 170 человек.

Учитывая огромное количество грузовых автомобилей, перевозящих грузы через Северную Калифорнию, к предупреждению TSA местные власти отнеслись серьезно.

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Водителям рекомендуется принимать дополнительные меры по предотвращению угонов, сообщать о любых встреченных по дороге автомобилях с необычными изменениями конструкции и обращать внимание на подозрительное поведение.