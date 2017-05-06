Милена родилась 27 ноября 2015 года прекрасной здоровой девочкой. Она двигалась и вела себя так, как и полагается новорожденным, однако через 15 дней у нее начали отказывать мышцы, и врачи диагностировали СМА первого типа. СМА, спинальная мышечная атрофия – генетическое заболевание, поражающее часть нервной системы, которая управляет движениями мышц.

В данный момент девочка находится в тяжёлом состоянии.

Надеясь дать Милене шанс, ее родители приехали в США, чтобы принять участие в исследовательской программе Университета здоровья и науки в Портленде, штат Орегон.

“Просим вас помочь семье Милены с оплатой расходов на лечение и проживание”, – говорится на краудфандинговой платформе GoFundMe, где Оксана Босовик из Грешама (Орегон) оставила просьбу о финансовой помощи.

По словам Ольги Онищенко из Ванкувера, отец бросил семью и теперь мать-одиночка осталась в Портленде с двумя детьми и без денег.